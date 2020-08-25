Serdar Tatlı MHK'nin yeni başkanı oldu
Zekeriya Alp'in istifasının ardından MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oldu. Serdar Tatlı'nın yardımcılığını ise Metin Tokat yapacak.
25 Ağustos 2020, Salı 10:41 Son Güncelleme:
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Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi yarın toplanarak yeni MHK'yı atayacak.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgiye göre, Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.
MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.
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