Her anne baba çocuğunun hastalanmasından korkar. Bazı hastalıklar vardır ki ismini duymak bile bizleri korkutabilir. Birde hastalık gibi gözüken fakat hastalık olmayan bulgular vardır. Onlardan biri de serebral palsi (beyin felci). Serebral palsiye karşı ebevynler olarak hastalığı bilmek ve bilinçli davranmak çok önemlidir. Serebral palsi hastalığının nedenlerini ve tadavi yöntemlerini sizler için araştırdık. Uzmanlardan aldığımız bilgilerle serebral palsi hastalığı nedir ve beyin felçinin belirtileri neler? Haberimizin detayında.





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Serebral Palsi (beyin felci) Nedir?





Serebral palsi (beyin felci), kasların tonusunu, hareketlerini ve motor becerisini etkileyen bir hastalıktır. Vücudun uyumlu ve amaçlı bir şeklide hareket etme özelliğini engeller.Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, kaslar, yeme, konuşma ve motor becerileri gibi vücut fonksiyonlarınıda etkiliyebilir. Genel olarak görme , işitme ve dokunma duyularında da problemler vardır. Serebral plasi bir hastalık değildir. Kas ve hareketlerini kontrol eden beyin hasarının neden olduğu bir grup belirtidir.





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Serebral plasi neden olur?





Anormal Beyin gelişimi veya gelişmiş beyinde yaralanma serebral palsiye neden olabilir. Hasar beynin vücut hareketini, yönetimini ve duruşunu kontrol bölümünü etkiler. Beyin hasarı genellikle doğumdan önce meydana gelir, ancak doğum sırasında veya yaşamın ilk yıllarında da ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, serebral palsinin nedeni bilinmemektedir. Serebral plasinin muhtemel sebeplerinden bazıları şunlardır:

İntrakraniyal kanama veya beyine kanama

Maternal enfeksiyonlar , bu tür Alman kızamık ve herpes simpleks

Trafik kazası, düşme veya çocuk istismarı sonucu meydana gelen yaralanmalar

Ensefalit ve menenjit gibi beyin enfeksiyonları

Asfiksi neonatorum veya doğum ve doğum sırasında beyne oksijen eksikliği

Anormal beyin gelişimi ile sonuçlanan gen mutasyonları bebekte şiddetli sarılık.

Serebral plasinin çeşitleri





Serebral plasi beynin çeşitli yerlerini etkileyebildiği için farklı tipleride serebral plasi vardır. Her tür serebral palsi hareket bozukluğuna sebebiyet olur.

Spastik serebral palsi

Spastik serebral palsi, serebral palsi olan kişilerin %80'ninde görülen ve en yaygın olan türüdür. Sert kaslara ve aartılı reflekslere neden olarak yürümeyi zorlaştır.

Diskinetik serebral palsi

Beyinin daha derindeki merkezlerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Diskinetik serebral plasili bireyler hareketlerini kontrol etmekte zorlanırlar.

Karışık serebral plasi

Serebral palsili bireylerde değişik tip hareket bozuklukları görülür. Genellikle bir çocukta bu bozuklardan bir kaç tanesi birlikte bulunur, ancak bunlardan biri çok daha baskındır.

Ataksik serebral plasi

Ataksi denge bozukluğu olarak özetlenebilir. Çocuklar dengeyi sağlamak amacıyla bacaklarını açarak beceriksizce yürürler.

Serebral Palsinin Tedavisi

Tedavi, hasarları engellemek veya en aza indirmeyi ve toplum içinde kapasitesini artırmaya odaklanmıştır. Bir çocuk en iyi aşağıdaki sağlık çalışanlarından oluşan bir ekip ile tedavi edilebilir:

Bakım hemşiresi

Nöroşirürjiyen (beyin ve omuriliği ameliyat etmek üzere uzmanlaşmış bir cerrahtır.)

Nörolog (beyin, omurilik ve sinir hastalıkları üzerine uzmanlaşmış bir doktordur.)

Fizyoterapist

Ortopedist (kaslar, bağlar, tendonlar ve kemikleri ameliyat etmek üzere uzmanlaşmış bir cerrahtır.)

Ortotist (Destek cihazları yapmak üzere uzmanlaşmış bireylerdir.)

Rehabilitasyon.

Pozisyon yardımı

Ortez ve splintler

İlaç tedavisi