Fenerbahçe Spor Kulübü divan kurulu üyesi, eski milli futbolcu Şeref Has 82 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Şeref Has kimdir? İşte Şeref Has’ın futbol kariyeri…

ŞEREF HAS KİMDİR?

1936 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şeref Has, Beyoğluspor'da forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

1955-1969 yıllarında Fenerbahçe formasıyla çıktığı 605 maçta 168 gol kaydeden Şeref Has, 39 kez de A Milli Takım formasını giymişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası zaferlerinde de Fenerbahçe’de yer almıştı.

Milli takım ve Fenerbahçe'de kaptanlık görevini de üstlenen Şeref Has, ay-yıldızlı formayla 1 gole imza attı.

Şeref Has 1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olmuştur.

Futbolu 1973-1976 arasında ayrıca teknik direktörlüğünü yaptığı Mersin İdman Yurdu'nda bırakmıştır.