Serel Yereli: Çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Londra’da corona virüs nedeniyle kendini eve kapatan Serel Yereli Instagram'dan içini döktü.
04 Nisan 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Londra’da yaşayan şarkıcıo yuncu Serel Yereli, Instagram’da şu sözlerle içini döktü: “Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum. Standartlarım bu kadar yüksek geliyor diye zor hayat. Hâlâ gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız. Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin.”
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