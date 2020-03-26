Magazin Serel Yereli tehlikeye aldırış etmedi

Serel Yereli tehlikeye aldırış etmedi

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Serel Yereli tehlikeye aldırış etmedi

Londra’da corona virüs nedeniyle kendini eve kapatan Serel Yereli, evinin penceresine çıkıp tehlikeye aldırış etmeden poz verdi.

26 Mart 2020, Perşembe 23:30 Son Güncelleme:
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Oyunculuk ile müzik çalışmalarını bir arada yürüten Serel Yereli, tehlikeye aldırış etmeden evinin penceresine oturup çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Yereli’nin fotoğraflarına, takipçilerinden yüzlerce beğeni geldi

Yereli, “Fikret Şeneş Şarkıları - Kimler Geldi Kimler Geçti” albümü için seslendirdiği “Bambaşka Biri” şarkısına 8 Şubat’ta başlayan ve 25 Şubat’a kadar devam edecek olan Venedik Maske Festivali’nde klip çekecekti. Ancak Çin’in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyaya korku salan corona virüs salgını, genç şarkıcının planlarını bozdu.

Çekimleri iptal etti

Her yıl binlerce kişinin katıldığı festivalde renkli maskelerle oluşan görsel şovu klibinde kullanmak isteyen Serel Yereli, virüs tehdidi nedeniyle çekimleri iptal etmişti

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