Serel Yereli'nin ilk konseri
Kenan Doğulu, Vadi Açıkhava konserinde oyuncu Serel Yereli'yi sahneye çıkardı.
Kenan Doğulu önceki akşam Vadistanbul'daki Vadi Açıkhava'da konser verdi.
Popçu Serel Yereli'nin yanısıra prodüktörlüğünü yaptığı rap grubu 'Tahribat-ı İsyan' grubunu sahneye çıkardı.
Rap grubu 'Tahribat-ı İsyan' 'Leyla' şarkısını söyledi.
BÖCEĞİ KURTARDI
Şarkı söylerken gördüğü bir böceği yerden alıp ''Ezilmesin, hemen kenara götüreyim'' dedi.
Emre Erdemoğlu'nun tasarladığı nazara ve kurşunlara karşı işlenmiş ceketi de ilginçti.
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