Serel Yereli'nin ilk konseri

Kenan Doğulu, Vadi Açıkhava konserinde oyuncu Serel Yereli'yi sahneye çıkardı.

05 Ağustos 2019, Pazartesi 08:01
A A
Serel Yereli'nin ilk konseri

Kenan Doğulu önceki akşam Vadistanbul'daki Vadi Açıkhava'da konser verdi.

Popçu Serel Yereli'nin yanısıra prodüktörlüğünü yaptığı rap grubu 'Tahribat-ı İsyan' grubunu sahneye çıkardı.

Rap grubu 'Tahribat-ı İsyan' 'Leyla' şarkısını söyledi.

BÖCEĞİ KURTARDI

Şarkı söylerken gördüğü bir böceği yerden alıp ''Ezilmesin, hemen kenara götüreyim'' dedi.

Emre Erdemoğlu'nun tasarladığı nazara ve kurşunlara karşı işlenmiş ceketi de ilginçti.

POSTA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...