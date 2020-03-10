Magazin Seren Ceylan ikinci kez hamile

Seren Ceylan ikinci kez hamile

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Seren Ceylan ikinci kez hamile

Seren Ceylan, Michael Shvo ile 2010'da evlenmiş 2016’da kızları Emma dünya gelmişti. Çiftten ikinci çocuk müjdesi geldi.

10 Mart 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Seren Ceylan, Serdar Bilgili'nin ortağı, Amerika’nın yeni emlak kralı Michael Shvo ile 2009’da aşk yaşamaya başlamış, 2010’da nikah masasına oturmuştu. 2016’da kızları Emma dünya gelmişti. Daha önce “Kardeşim Aksel ile çok kuvvetli bir bağım ve muhteşem ilişkim var. Bence bir anne babanın çocuğuna verebileceği en güzel hediye kardeş. Emma’nın da bundan mahrum kalmasını istemiyoruz ve ikinci çocuk düşünüyoruz” diyen Seren Shvo geçtiğimiz günlerde sevdiklerine müjdeyi verdi. İkinci kez hamile olduğunu söyledi.

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