Oyuncu Seren Fosforoğlu ile İbrahim Öztürk 2012 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2015 yılında ilk bebeklerini kucağına almıştı.

Ünlü çiften kötü haber geldi! İkili 6 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.

Seren Fosforoğlu'nun avukatı ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

"Müvekkilim Seren Fosforoğlu, İbrahim Öztürk ile ortak aldıkları karar doğrultusunda 6 yıl süren evliliklerini bugün Beykoz Adliyesi'nde sonlandırmışlardır.

Kızlarının velayeti anne Seren Fosforoğlu'nda kalmıştır. Bundan böyle kızlarının mutluluğu için anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceklerdir. Bu hassas dönemde özel hayatlarının mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz."

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