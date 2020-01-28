Seren Serengil depremin yaşandığı Elazığ'a gitmişti. Sosyal medya hesabında küçük bir çocuğu severken çekilen fotoğrafını "Merhaba Elazığ, ben geldim. Hayat böyle bir şey. Acılar, kayıplar, üzüntüler yollarımızı kesiştiriyor. Bende eksik olan sende, sende eksik olan bendeyse birbirimizi tamamlayacağız. tamamladıkça yaralarımızı saracağız." notuyla paylaşmış ve takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutulmuştu.

Serengil son olarak Yüsra ve annesini hastanede ziyaret etti ve Instagram hesabından paylaştı.

"Son durak Yüsra ve annesiydi. Yoğun bakımda oldukları için göremedim. Yüsra’nın dayısı oradaydı, oyuncaklarını ona verebildim birde Ayşe ‘ye mektup yazdım çünkü aile ayrı ev tutmasına şimdilik izin vermedi. Yanlarında kalmalarının doğru olacağını, şimdilik böyle olması gerektiğini söylediler. Haklılar, adetler ve gelenekler öyle.

Ben de mektup yazdım, telefon numaramı yazdım. Oradan çıkınca bana ulaşabilsin diye. Yüsra ‘yı merak edenler için organları ezilince şişmeden ötürü bir ameliyat geçirmiş Ayşe de belinden olmuş ikisi de iyilermiş. O gece Ayşe’nin annesi de bir günlüğüne onlara kalmaya gelmiş, maalesef o da yaralanmış ve o da hastanede. Ayşe kocasını ve oğlunu kaybettiğinin farkında. Kızı ile hayatı kurtuldu belki ama bu eksikliği, bu travmayı nasıl atlatacak belli değil.

Kendimi çok hazırlamıştım Yüsra’yı göreceğim diye ama olsun iyileşince beni arayacaklar, aramalarını bekliyor olacağım. Başta yakınlarını kaybeden tüm Elazığ halkına tekrar başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acılar unutulmuyor ama alışmayı öğreniyor insan"





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