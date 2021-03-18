Magazin Seren Serengil: Harika Avcı kendinde değil ki...

Seren Serengil: Harika Avcı kendinde değil ki...

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Seren Serengil: Harika Avcı kendinde değil ki...

Harika Avcı’nın evinde bulunan 1 milyon 568 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan hizmetli, bu kez ünlü şarkıcıyı yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkmasıyla gündemde. Seren Serengil Harika Avcı'nın bu zor günleriyle ilgili olay sözler söyledi.

18 Mart 2021, Perşembe 13:50 Son Güncelleme:
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Harika Avcı’dan gelen son dakika haberi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Harika Avcı’nın evinde bulunan 1 milyon 568 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan hizmetli, bu kez ünlü şarkıcıyı yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

Harika Avcı, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yüzleştiği hizmetlisiyle aralarında çıkan tartışmada, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ve bir dişinin çatladığını belirtti.

AİLE BAKANI'NA SESLENDİ

Beyaz Tv'de yer alan Söylemezsem Olmaz programında Harika Avcı hakkında ilginç açıklamalar yapıldı. Seren Serengil açıklamasında "Bu hale kendi geldi" dedi. Serengil sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kadıncağızı bir şekilde ilaca, alkole alıştırdılar. Kendinde değil ki. O kadar zengindi ki neye üzülüyorum biliyor musun hala doğru düzgün birisi çıkmadı. Yanındakiler bunu sömürüyor. Kaç kere aradım, yanındakiler o kadar kötü ki... Harika Avcı yürüdüğü zaman Hülya Avşar'ı sollardı. Ben çok üzülüyorum bu durumda olduğuna... Onun yanında biri var herkesi engelliyor. Şu an ekonomik sıkıntısı da var. Buradan Aile Bakanımıza da sesleniyorum."

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