Seren Serengil ile Serkan Kaya birbirine girdi

Seren Serengil, Arto ve Serkan Kaya, geçtiğimiz ay bir tanıdıklarının düğününde bir araya geldi. Sahne alan Arto ve Serkan Kaya gerilimini iddialara göre Seren Serengil ateşledi. Serengil ile Kaya arasındaki gerilim ise geçmişe dayanınca ortalık karıştı.

Instagram hesabından bir video paylaşan Serkan Kaya, Seren Serengil ile aylar önce yaşadığı tartışmayı şu şekilde anlattı:

"Bir arkadaş var bana kafayı takmış. Ne iş yaptığını dahi bilmiyorum. Beni ustalarımla kıyaslıyor. Haddini çok aştın S.S.. Senin baban çok kıymetliydi ama öyle bir babadan böyle bir evlat.

Ailene karşı belki iyisindir ama sanat camiasına çok gaddarsın. Babandan ötürü gazetelerde ve televizyonlarda yer almışsın ama senin hiçbir fonksiyonun yok. 1-2 tane film çekmişsin ama oyunculuğun berbat.

7-8 ay önce Ankara'da bir abimin kızının düğününe gittim herkes maskeli ben de. Sahneye çıkar playback yaparım ama maskemi çıkarmam çünkü pandeminin en yoğun olduğu dönemdi herkes video çeker benim maskesiz olmam çok hoş olmaz dedim. 1-2 şarkı okuyup indim.

Peşime de Arto mudur zırto mudur o arkadaş çıktı. Her zamanki gibi şebekliğini yaptı. Bu Seren arkadaşımız onu orada masada fişekledi tabi. Git o 'Serkan Kaya'yı sahnede rezil et' der gibi. O gerizekalı da onun sözüne aldanarak sahnede bana 'B.. gibi sahne yapmışsın' dedi."

Ben de onun üzerine o anları çeken Seren'in yanına gidip kolunu tutup nedir bu kininin nedeni diye sordum. Hakka giriyorsun yanlış yapıyorsun benimle de uğraşma.

Allah'ından bul benden uzak dur. Hastalandın ben yine senin arkandan Allah şifasını versin, daha genç dedim. Edebini bil, ahlakını bil benimle uğraşma. Sen bir kadınsın benim sana söyleyecek sözlerimde uzun olamaz. Yanındaki zırto ile sana başarılar diliyorum."









Kaya'nın açıklamasının ardından kendisi de sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddete maruz kaldım"

"Çok sevdiğim bir arkadaşımın ablasının düğününde bir şiddete maruz kaldım. Onların gününe gölge düşürmemek için ve onların hatırına o dönem suç duyurularımı yapmadım. Serkan Kaya denilen bir adam var ve inanın bana ben de sizin gibi birkaç kez gördüm."