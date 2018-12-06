Seren Serengil o kişileri ifşa etti: Bu zulme dayanamıyorum!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Seren Serengil, olumsuz yorum yapan takipçilerine adeta savaş açtı.

İSİMLERİ TEK TEK YAZDI

Seren Serengil, kendisi hakkında kötü yorum yazan kullanıcı isimlerini tek tek yazdı ve liste olarak sosyal medyadan sayfasından ifşa etti. Ünlü şarkıcı, bu kullanıcılar hakkında 'örgüt kurmak' suçlamasıyla savcılığa şikayette bulunacağını belirtti.

'HEPİNİZ TESPİT EDİLDİNİZ'

Seren Serengil, “Sırf yorum yapmak için hesap açıp hakaret ederek iftira atan sosyal medya kullanıcıları, siz kendinizi sakladığınızı düşünün hepiniz tespit edildiniz. Hepinizin tespitinde çıkan kapı aynı kapı, yani aynı kişiler. Savcılık ve emniyette bakalım örgüt kurmak sureti ile internetten suç işlemek suçu ile ilgili savunmanız ne olacak? Bebek sahibi olmaya çalıştığım bu süreçte, doktorun yasakladığı stresin doruğunu yaşattılar. Bu şartlarda zaten kan pıhtılaşmam yüzünden riskli bir gebelik geçireceğim, bunun stresi ayrı. Anneme, ölmüş babama, namusuma edilen hakaretler ve iftiraları evli bir kadın olarak kaldırabilmem mümkün değil. Babamın mezarında yatan kızım için hiç doğum yapmadı diyecek kadar kansız olan kişileri ilk önce Allah'a, sonra yargıya, bir de size şikayet ediyorum. Bu zulme dayanamıyorum. Anne olma hakkımı elimden almalarına izin vermeyin, çünkü bu gidişle olamayacağım ifadelerini kullandı.