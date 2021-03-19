Seren Serengil ve Arto programda birbirine girdi

Programda yemek yerken kameralara yakalanan Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu aşkı masaya yatırıldı.

Konu tartışılırken Arto ve Seren Serengil arasında bir anda tansiyon yükseldi.

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşkıyla ilgili fikir ayrılığı yaşayan ikili arasında ipler gerildi ve Seren Serengil yayını terk etti.