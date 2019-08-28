Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor

Mayıs ayında Yaşar İpek ile dünyaevine giren sunucu Seren Serengil evlendiği günden beri tüp bebek tedavisi görüyordu. Çabaları sonucunda hamile olan ve bebek haberini duyuran Seren Serengil'in son günlerde yaptığı paylaşımlardan dolayı Yaşar İpek ile arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu.

Bu iddia sonrasında Seren Serengil, tüm fotoğrafları sildi. İkili birbirini takipten çıkardı.

'BANA YAPILAN ZULÜMLERİ VE BUNA İZİN VERENLERİ ASLA AFFETMİYORUM'

Seren Serengil bugün ise sosyal medya hesabında "Her gün iğneler oluyorum, her gün ağlayarak üzülerek şu çocuğun bende tutunmaya devam etmesi için dualar ediyorum içimde fırtınalar kopuyor ama susuyorum sırf su dünyaya getirmeye çalıştığım varlık için sadece bağ hakkı olduğu için... Ama ailemi bugünümde yıkmaya ​çalışanları, bana yapılan zulümleri ve buna izin verenleri ben asla affetmiyorum inşallah Allah affeder." notlu bir paylaşım yaptı.

'BAYRAM ÖNCESİ BOŞANMA DAVASI AÇTIM'

Ardından da "Bayram öncesi boşanma davası açtım bunu da ilk defa açıklıyorum hakkımızda hayırlısı olsun." diyerek boşanma davası açtığını belirtti.

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