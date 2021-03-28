Magazin Seren Serengil'den Ece Erken'e: Açıklayın yoksa ben söylerim

Seren Serengil'den Ece Erken'e: Açıklayın yoksa ben söylerim

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Seren Serengil'den Ece Erken'e: Açıklayın yoksa ben söylerim

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile kez fotoğrafını paylaştı. Erken'in yayınladığı fotoğrafa yorum yapan Seren Serengil, evlilik iddialarını gündeme getirdi.

28 Mart 2021, Pazar 21:26 Son Güncelleme:
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Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftin, evleneceği iddia edildi. Söylentiyi gündeme getiren isim ise Seren Serengil oldu.

"EVLİLİK TARİHİ AÇIKLAYIN" 

Seren Serengil, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Ece Erken'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yaptı. Erken ise, Serengil'in yorumuna, "Seni çok seviyoruz" yanıtını verdi.


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