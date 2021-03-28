Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftin, evleneceği iddia edildi. Söylentiyi gündeme getiren isim ise Seren Serengil oldu.

"EVLİLİK TARİHİ AÇIKLAYIN"

Seren Serengil, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Ece Erken'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yaptı. Erken ise, Serengil'in yorumuna, "Seni çok seviyoruz" yanıtını verdi.



