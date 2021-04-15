Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sadakatsiz dizisinde sık sık Melis Sezen'i gerçek karakteriymiş gibi eleştiren Seren Serengil, şimdi de Burak Sergen'e yaptığı yorumla gündem oldu. Serengil, 'İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol de olsa dayanmaz' yorumunu yaptı. Serengil'in yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından skandal olarak yorumlandı.

"SAĞLIĞIN ŞAKASI OLMAZ"

Seren Serengil sosyal medyada paylaşılan bu gönderinin altına "İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol gereği bile olsa dayanamaz insan çok geçmiş olsun" diye yazdı. Serengil'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Takipçileri "Sağlığın şakası olmaz" görüşünde birleşti.



