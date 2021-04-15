Magazin Seren Serengil'den şaşırtan Burak Sergen yorumu

Seren Serengil'den şaşırtan Burak Sergen yorumu

Magazin

Seren Serengil'den şaşırtan Burak Sergen yorumu

Ekranlarında sevilen dizisi 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Seren Serengil, Burak Sergen hakkında yaptığı yorumla şoke etti.

15 Nisan 2021, Perşembe 12:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sadakatsiz dizisinde sık sık Melis Sezen'i gerçek karakteriymiş gibi eleştiren Seren Serengil, şimdi de Burak Sergen'e yaptığı yorumla gündem oldu. Serengil, 'İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol de olsa dayanmaz' yorumunu yaptı. Serengil'in yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından skandal olarak yorumlandı.

"SAĞLIĞIN ŞAKASI OLMAZ"

Seren Serengil sosyal medyada paylaşılan bu gönderinin altına "İnsanın böyle bir kızı olunca... Rol gereği bile olsa dayanamaz insan çok geçmiş olsun" diye yazdı. Serengil'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Takipçileri "Sağlığın şakası olmaz" görüşünde birleşti.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
15 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Arı gibi çalışarak...
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Son yemek
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
12 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin ya şehr-i ramazan!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Hem güldürdü hem ağlattı
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Uraz Kaygılaroğlu
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tuğba Özerk: Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar