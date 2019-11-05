Anne kız birlikte doğum günü için buluştu.

Instagram hesabından annesinin doğum günü kutlamasından bir kare paylaşan Seren Serengil "anneciğimin doğum gününü kutluyoruz" notunu paylaştı.

Anneye övgüler yağdı

Güzelliği ile dikkat çeken Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil'e Instagram kullanıcılarından övgüler yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Annene nazar duası oku.

- Şiir gibi kadın maşallah.

- En büyük şansın böyle bir anneye sahip olmak.

- Maşallah annenize. Tam bir kraliçe.

- Zarafete asilliğe bak, maşallah.

"Bugün günlerden annem"

Seren Serengil bir önceki paylaşımında annesinin fotoğrafını yayımlayarak duygu yüklü cümleler sarf etti:

"Bugün günlerden annem, arkamdaki dağım... Bıkmadan başımda olanım canımın taaaa içi annem. Hiç büyütemedi gözünde kızını, büyütemediği için de hiç büyümedi bu kız. Bu yüzden belki de hep annesinin sözüne gelip durdu. Bugün doğum günü bu özel, farklı asil kadının. O hep doğsun kalbime hayatıma... Hergün bir daha doğsun, hep başımda olsun. Doğum günü kutlu olsun."