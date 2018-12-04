Seren Serengil’in evini su bastı!

Seren Serengil, bir süredir paylaşım yapmadığı için kendisini merak eden takipçilerine Instagram'ın hikaye bölümünmden seslendi.

'SABAH EVİ SU BASTI, PAYLAŞIM YAPAMADIM'

Seren Serengil, "Takipçilerim yerim sizi. Hastayım, üşütmüşüm. Sabah evi su bastı, paylaşım yapamadım, merak etmişsiniz. İyiyim de, paylaşacak bir şey yoktu. Öptüm" ifadelerini kullandı.