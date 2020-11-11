Yayın sonrası alışverişe çıktığını söyleyen Seren Serengil, "Evime almam gereken birkaç ürün vardı, canlı yayını bitirip onları almaya geldim" dedi.

Yakın zamanda iki yeni sürprizi olacağını açıklayan Serengil, yeni single çalışması için şu sıralar stüdyo çalışmalarının son aşamasına geldiğini söyledi.

Serengil, bir doktor arkadaşıyla birlikte iki yeni kozmetik ürünü olan kırışıklık önleyici kremi yakın zamanda piyasaya çıkaracağını da söyledi.







