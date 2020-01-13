Evlilikleri ve boşanmalarıyla olay yaratan sunucu Seren Serengil'in yeni imajı dikkat çekti. İstanbul Havalimanında çekindiği bir fotoğrafını paylaşan Serengil, "Size iyi haftalar bana iyi yolculuklar" mesajını paylaştı. Yeni imajıyla ünlü sunucu yorum yağmuruna tutuldu.

Yeni saç stiliyle tanımakta zorlanacağınız Seren Serengil'e takipçilerinden gelen mesajlar şöyle:

- İmaj süper tebrikler.

- Gunaydın. Saçlar güzel olmuş.

- Keşke eski saçına dönsen.

- Bu saç stili fena yakışmış.

- Şimdi herkes bu tarz giyincek. Bakın görün öncümüz belli.

- Ahu Tuğba sandım bir an.

- Ahu tuğba gibi.

- Saçlarınız cok güzeldi. Niye böle yaptırdınız?

- Harika avcı sandım.

- Bu fotoğrafın Ahu Tuğba'nın gençliği olduğuna yemin edebilirim.

- Saçlar süper olmuş, çok yakışmış.

- Yeni saç modeline bayıldım, çok yakışmış.

- Kahverengi saçlarınız ile çok daha genç ve dinamik gözüküyordunuz, o halinizi özledik.

- Merhaba Seren hanım. Bir an Kim Basinger sandım.



