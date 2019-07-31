Seren Shvo: Sonsuza kadar sadece seninim

2016’da kızları Emma’yı kucaklarına alan çifti, Serdar Bilgili tanıştırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da tatil yapan, sonra Yunan adası Mykonos’a geçen Seren-Michael Shvo önceki gün 9’uncu evlilik yıldönümlerini kutladı.

DUYGU DOLU SÖZLER

Seren Shvo eşine olan duygularını şöyle dile getirdi0: “Hayatımda başıma gelen en iyi şey sensin. Hiçbir şey ve hiç kimse senin gibi bana mutluluk veremez. Keşke binlerce yıl yaşayabilseydik. Seninle her saniyenin tadını çıkarırdım. Unutma; ben sonsuza kadar sadece seninim.”