Seren Shvo: Sonsuza kadar sadece seninim
Seren Ceylan, Amerika’nın yeni emlak kralı Michael Shvo ile 2010’da nikah masasına oturmuştu
2016’da kızları Emma’yı kucaklarına alan çifti, Serdar Bilgili tanıştırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da tatil yapan, sonra Yunan adası Mykonos’a geçen Seren-Michael Shvo önceki gün 9’uncu evlilik yıldönümlerini kutladı.
DUYGU DOLU SÖZLER
Seren Shvo eşine olan duygularını şöyle dile getirdi0: “Hayatımda başıma gelen en iyi şey sensin. Hiçbir şey ve hiç kimse senin gibi bana mutluluk veremez. Keşke binlerce yıl yaşayabilseydik. Seninle her saniyenin tadını çıkarırdım. Unutma; ben sonsuza kadar sadece seninim.”