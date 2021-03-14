Serena Williams, villasını satıyor

Serena Williams, Beverly Hills’teki son teknoloji villasını satışa çıkardı.39 yaşındaki şampiyon raket, 7.5 milyon dolar (yaklaşık 57 milyon TL) değer biçtiği evinin alıcısını bekliyor. Beş yatak odası ve üç banyosu olan villanın, barı, mahzeni, havuzu, spor odası ve geniş bir bahçesi de bulunuyor.

Williams, eşi Alexis Ohanian ve kızları Olympia ile bir dönem burada yaşamış, kısa bir süre önce de Malibu’ya yerleşmişti.



