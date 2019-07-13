Serenay Sarıkaya affetmedi, dava açtı!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde “Beyaz Magazin” isimli programda altyazı olarak “Serenay Sarıkaya hamile mi” başlıklı bir haberin çıktığı belirtilerek, “Haberin ardından programın sunucusu ve moderatör Pınar Ergüner, “Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak” diyerek Serenay Sarıkaya’nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya’nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır.

Programda Serenay Sarıkaya’nın şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde yorumlar yapılmıştır. Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Serenay Sarıkaya’nın evli bir kulüp başkanı ile hiçbir zaman bir ilişkisi olmadığı gibi hamile de kalmamıştır. İlişkisi olmayan birisinden hamile kalması mümkün değildir” denildi.