Serenay Sarıkaya aşk iddialarına cevap verdi

Bir mekan çıkışı görüntülenen Serenay Sarıkaya, 2015'te aşk yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı Çağatay Ulusoy'la yeniden görüşmeye başladığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Muhabirlerin, "Çağatay Ulusoy'la tekrar barıştığınız ve görüştüğünüz söyleniyor" sorusuna "Yok öyle bir şey onlar tamamen magazinin uydurmaları. Daha önce de buna benzer çok haberler çıkmıştı. Photoshop olduğunu söylüyor benim bilgim dahilinde değil zaten" cevabını verdi.

KAÇAMAK CEVAP!

Serenay Sarıkaya, "Şu anda arasa sizi konuşmak istese konuşur musunuz?" sorusuna ise kaçamak cevap vererek gazetecilerden uzaklaştı.