Serenay Sarıkaya aşkı kabul etti

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz hafta sonu Atina’da tatil yapmış, ikilinin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Cem Yılmaz dün sabah İstanbul’a döndü.

'Tatil güzeldi'

Bir sonraki uçakla gelen Serenay Sarıkaya şu açıklamayı yaptı:

“Tatil güzeldi. Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi. Benim başka işlerim vardı. O yüzden farklı uçakla döndük.”

'Dalıp gidiyorum ona'

Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde katıldığı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında ise ‘Hiç kimseyi stalk’luyor musun?’ sorusuna “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?” yanıtını vermişti.