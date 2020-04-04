Serenay Sarıkaya 'Bergen' için kampa girdi

Serenay Sarıkaya malum; ‘Acıların Kadını’ olarak tanınan ve 1989’da eski eşi tarafından öldürülen ‘Bergen’in hayatını canlandıracak. Yapım şirketi hazırlıklara 1.5 yıl önce başlamıştı. Serenay Sarıkaya da 9 Haziran’da kamera karşısına geçecekti. Ama Kanal D’deki ‘2. Sayfa’nın haberine göre; corona virüs salgını nedeniyle çekimler ertelendi. Bir aksilik olmazsa set eylülde başlayacak. Karantina günlerini sevgilisi Cem Yılmaz’ın evinde geçiren Sarıkaya bu süreçte boş durmuyor ve rolüne şöyle hazırlanıyor:

Bergen'le yatıp Bergen'le kalkıyor

1) ‘Sesi arabeske uygun değil’ eleştirilerine karşı haftalık 4 saat olan şan dersini 10 saate çıkardı. Özel bir hocadan online ders alıyor.

2) Cem Yılmaz’ın evinin alt katındaki müzik stüdyosunda Bergen’in ‘Acıların Kadını’, ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’, Yıllar Affetmez’ gibi unutulmaz şarkılarını çalışıyor.

3) Cem yılmaz ile birlikte bergen’in filmlerini izliyorlar.

4) Arabesk tarihi üzerine çalışıp notlar alıyor.

5) Bergen’in kardeşleriyle görüşüyor, senaryo ekibiyle online toplantı yapıyor.







