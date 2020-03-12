Magazin Serenay Sarıkaya: Bergen'in ailesiyle tanışacağım

Serenay Sarıkaya: Bergen'in ailesiyle tanışacağım

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Serenay Sarıkaya: Bergen'in ailesiyle tanışacağım

Serenay Sarıkaya marka yüzü olduğu Head&Shoulders’ın davetine The Attico marka mavi blazer bir ceket ve Gucci stiletto ile katıldı. Kıyafeti ve aksesuarlarının toplam değeri 15 bin TL’ydi.

12 Mart 2020, Perşembe 08:20 Son Güncelleme:
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Sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorulara cevap vermeyen Sarıkaya çekimlerine Haziran’da başlanacak ‘Bergen’ filmiyle ilgili açıklama yaptı:

Tam 1.5 yıldır bu role çalışıyorum. Bergen şarkılarını ezberledim. Şan hocamla parçaların duygusunu çalışıyoruz. Bergen ile ilgili yazılan her şeyi okudum. Şimdi ailesiyle tanışacağım. Yaşadığı yerleri ziyaret edeceğim.

Demet Akalın: Evlensinler bedava çıkarım

Cem Yılmaz’ın Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki şovunu izleyen Demet Akalın “Cem gösterisinde en çok magazincilere, biraz da bana takıldı. Sevgilisinden bahsetti. İkisini birbirine çok yakıştırıyorum. Evlenirlerse düğünlerinde bedava sahneye çıkarım” dedi.

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