O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılan Sarıkaya'nın sahnedeki performansı sosyal medyaya sızmış güzel oyuncunun sesi ve şarkı yorumuna iltifat yağmıştı. Kulisten hazırlık aşamasını çeken Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından, 'No makeup' notuyla fotoğraf paylaştı. Sarıkaya, makyajsız paylaşım akımını ti’ye aldı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı köpekler, eski aşkı Kerem Bürsin'in. 2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3.5 yıllık ilişkilerini, “Heyecanımızı kaybettik” diyerek nisan ayında sonlandırmıştı. Biten ilişkinin ardından ikilinin defalarca barıştıkları iddia edilmiş ancak bu iddialar hep yalanlanmıştı.

Ayrılık sonrası sosyal medyaya sardı

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Serenay Sarıkaya, yeşil elbisesi ile dans ederken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşmış ve fotoğraflara "Hiçbir zaman unutmayacağım anlar" notunu düşmüştü.