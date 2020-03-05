Magazin Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı tam gaz

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı tam gaz

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Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı tam gaz

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk kez Levent'teki evinin önünde görüntülenen komedyen Cem Yılmaz, önceki gün ofisinden çıkarken objektiflere takıldı.

05 Mart 2020, Perşembe 11:38 Son Güncelleme:
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Magazin basınının görüntü almak için beklediğini gören Cem Yılmaz, yeni satın aldığı eski tip Land Rover hue 166 aracıyla görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan usta komedyen, Zorlu Center'da sergileyeceği oyununa gitti. İlk kez görüntülendikten sonra sevgilisi ile göz önünde vakit geçirmeye başlayan Serenay Sarıkaya, Yılmaz'ın oyununa 50 metre ileride başka bir mekandaki stand up şovunu izledi.

Köşe bucak kaçıyorlardı

Oyun sonunda buluşan ve magazin basınından köşe bucak kaçan ünlü çift, Zorlu Center'ın mal kabul bölümünden AVM'yi terk etti.

Cem Yılmaz Levent’teki villasına giderken, sevgilisi Serenay Sarıkaya ise Etiler’deki evinin yolunu tuttu. 28 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günlerde Levent’teki evine bıraktığı 46 yaşındaki komedyenin, sevgilisine, “Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak” dediği duyulmuştu.

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