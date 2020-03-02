Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz önceki akşam ilk kez birlikte görüntülendi. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’ı, Levent’teki evine şoförlü aracıyla bıraktı. Cem Yılmaz araçtan inerken sevgilisine “Teşekkür ederim hayatım. Kendine iyi bak” dedi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince de muhabirlere “Merhaba, iyi akşamlar” deyip güldü. Serenay Sarıkaya’nın yüzü asıldı.

#Olayıngeçmişi

Cem Yılmaz ile 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli’nin ilişkisi geçen kasım ayında bitti. Çünkü Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’ya aşık oldu.

Sevgililer 3 hafta önce Yunanistan’ın başkenti Atina’da görüntülenince inkar ettikleri ilişkileri de ortaya çıktı.

Defne Samyeli “Konduramadım, ama ne yazık ki doğruymuş. Her şeyi magazin basınından öğrendim” diyerek ihanete uğradığını açıkça dile getirdi.

diyerek ihanete uğradığını açıkça dile getirdi. Cem Yılmaz konuşmak yerine eski sevgilisini takibi bıraktı, fotoğraflarını sildi.

Serenay Sarıkaya ise “Her şey gördüğünüz gibi” sözleriyle aşkı onayladı.

Hakan Kırarslan/ POSTA





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