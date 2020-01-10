Bu olayın üzerine magazin kulisleri bir anda karıştı. İkili arasındaki aşk iddiaları tekrar gündeme geldi ve ilk yorum eski sevgili Defne Samyeli'den geldi. Defne Samyeli, paylaştığı bir videoda aradan çekildiğini ifade etti.

Herkesin merak ettiği ve olayın başrolündeki isim Serenay Sarıkaya da sonunda sessizliğini bozdu. Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ı o akşam kulisten izlediği iddia edildi ve Serenay Sarıkaya ilk kez bu konu hakkında konuştu:

'Benim hiç stalk'lama huyum yok'

"İbrahim'le Cem Yılmaz'ın programını ben de izledim, çok güzeldi. Çok keyifli bir programdı. Onun haricinde bir şey söylemek istemiyorum. Benim hiç stalk'lama huyum yok. Merak ettiğim sevdiğim insanları takip ediyorum zaten".









Haberin fotoğrafları için tıklayın Cem Yılmaz: Serenay Sarıkaya'ya dalıp gidiyorum