Serenay Sarıkaya: Damar şarkıları ezbere bilirim

Çekim sonrası soruları yanıtlayan oyuncu, 5 aylık hazırlık dönemine rağmen bu projenin kendisini hâlâ çok heyecanlandırdığını söyledi.

Serenay Sarıkaya, röportajda bilinmeyen bir özelliğinden de söz etti: ''Evde yalnız kaldığım zamanlar, bazen damar bir şarkı bulup sesi sonuna kadar açarım. Bağıra bağıra da söylerim. Nasıl bir bellek varsa, hepsini ezbere bilir mi insan! Bazen o damar ötesi şarkıları özlediğimde taksiye binerim. Ne dinliyorlar bakarım, sesi açmalarını rica ederim. Yolda sohbet muhabbet, şarkılar.''