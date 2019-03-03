Serenay Sarıkaya: Damar şarkıları ezbere bilirim

Şu sıralar başrolü üstlendiği 'Alice' müzikali ile kendinden söz ettiren Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde ELLE dergisi için objektif karşısına geçti

03 Mart 2019, Pazar 11:58
A A
Serenay Sarıkaya: Damar şarkıları ezbere bilirim

Çekim sonrası soruları yanıtlayan oyuncu, 5 aylık hazırlık dönemine rağmen bu projenin kendisini hâlâ çok heyecanlandırdığını söyledi.

Serenay Sarıkaya, röportajda bilinmeyen bir özelliğinden de söz etti: ''Evde yalnız kaldığım zamanlar, bazen damar bir şarkı bulup sesi sonuna kadar açarım. Bağıra bağıra da söylerim. Nasıl bir bellek varsa, hepsini ezbere bilir mi insan! Bazen o damar ötesi şarkıları özlediğimde taksiye binerim. Ne dinliyorlar bakarım, sesi açmalarını rica ederim. Yolda sohbet muhabbet, şarkılar.''

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.