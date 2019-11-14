Serenay Sarıkaya ekranlara dönmek istiyor!

Bir kaş merkezinden çıkarken objektife takılan ünlü oyuncu, karşısında muhabirleri görünce şaşkınlık yaşadı.

'Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk'

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, “Televizyonu çok özledim. Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk, o yüzden başka bir şey düşünmüyorum” dedi.

Cem Yılmaz sessizliği

Oyuncu, Cem Yılmaz’la çıkan aşk iddiaları hakkında ise yine sessizliğini korudu.

7 bin TL'lik terlik

Öte yandan oyuncunun terlikleri dikkat çekti. Serenay Sarıkaya “Terliklerim o kadar rahat ki hiç çıkarmak istemiyorum. Evden böyle fırladım” dedi. Serenay Sarıkaya’nın ünlü Fransız markasına ait tüylü terlikleri 7 bin TL.





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