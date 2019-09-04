Serenay Sarıkaya eleştirilerin hedefi oldu

Serenay Sarıkaya, geçen gün tayt şortu ile bir AVM'de görüntülendi. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine oyuncu, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kimi, 'mahrem yerlerinin belli olduğunu' söylerken, kimisi ise şortu boxer'a benzetti.

Bazı takipçileri Serenay'ın bu tarzını geçen günlerde şort çıkışıyla tepki çeken Ömür Gedik'e gönderme olarak yorumlandı.

Ömür Gedik, "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." demişti.

PINAR ALTUĞ'UN DA BAŞINA GELMİŞTİ

Benzer bir olay oyuncu Pınar Altuğ'un da başına gelmişti. Pınar Altuğ'un 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmaya giderken giyindiği tayt, cinsel organını belli ettiği bahanesiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.



