Magazin Serenay Sarıkaya gitti, Danla Bilic geldi; sosyal medya ikiye bölündü

Serenay Sarıkaya gitti, Danla Bilic geldi; sosyal medya ikiye bölündü

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Serenay Sarıkaya gitti, Danla Bilic geldi; sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu şampuan markasıyla iş birliğinin bittiğini açıkladı. Markanın yeni dijital reklam yüzü Danla Bilic olunca sosyal medya ikiye bölündü.

09 Aralık 2020, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
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Dijital platformda yayınlanan Fi dizisinin final yapmasından sonra Alice Harikalar Diyarı adlı müzikalde yer alan Serenay Sarıkaya bu süre zarfında da ünlü bir şampuan markasının reklam yüzü olarak karşımıza çıkıyordu. Sarıkaya, marka ile 4 yıl süren iş birliğinin sonlandığını, "Bu bir veda postudur. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım..." ile başlayan sözleriyle sosyal medyadan duyurdu.

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https://www.instagram.com/p/CIiNomqBDci/


Bu gelişmenin ardından sosyal medya fenomeni Danla Bilic ise şampuan markasıyla yeni iş birliğini duyurdu.


https://www.instagram.com/p/CH8TWBGHUST/


Markadan kendisine gönderilen çiçek ve not ile bu sürpriz birlikteliği açıklayan Danla Bilic, yeni yılla beraber marka ile çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Şampuan markasının dijital reklam yüzünün Danla Bilic olması ise sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Çıtçıt ve kaynak saç kullanması eleştirildi

Serenay Sarıkaya ve Danla Bilic'in saçları üzerinden gelen kıyas yorumlarında özellikle sosyal medya fenomenin yıllarca çıtçıt ve kaynak saç kullanması çok eleştirildi.


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