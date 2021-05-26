Serenay Sarıkaya haberi kendisi duyurdu!

1989’da kocası Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen’in hayatını konu alan filmin hazırlığı 2 yıldır devam ediyordu. Filmin başrolünde ise Serenay Sarıkaya olacaktı. Çeşitli sebeplerden dolayı 4 kez ertelenen filmin çekimleri baharda başlayacaktı.

Serenay Sarıkaya oynamacak!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Bergen filminde oynamayacağını duyurdu. Serenay Sarıkaya Instagram'dan yaptığı paylaşımda:

"Sevgili arkadaşlar;

Yaklaşık iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim Bergen'in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimimle çakıştığı için Bergen filminde olamayacağımı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm Bergen filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya yerine Demet Evgar!

Merakla beklenen Bergen filminin yeni yönetmeni Yüksel Aksu oldu. TV100'de yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya'nın zamanlaması uymadığı için rol almadığı projenin yeni başrol oyuncusu için Demet Evgar'ın adı geçiyor.