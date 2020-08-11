Magazin Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın aşkı objektiflere yansıdı

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın aşkı objektiflere yansıdı

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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın aşkı objektiflere yansıdı

6 aydır birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasındaki buzlar eridi. Geçen ay kısa süreli ayrılık yaşayan çift Bodrum'da teknede görüntülendi. Ali KESER/ POSTA

11 Ağustos 2020, Salı 08:14 Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz ve 6 aydır aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya arasında geçen ay ufak çapta bir kriz çıkmış, çift kısa süreli ayrılık yaşamıştı. Aradaki buzlar eridi. Aşıklar şu sıralar Bodrum’da tatilde. Cem Yılmaz’ın, Yalıkavak açıklarına demirli ‘Samatya’ adlı lüks teknesinde keyif yapıyorlar. Serenay Sarıkaya’nın, Cem Yılmaz’ı sık sık öptüğü, omzuna yaslandığı anlar önceki gün objektiflere yansıdı.

Hava yağmurlu olduğu için denize girmeyen çift birlikte cep telefonundan videolar izleyip kahkaha ile güldü. Uzun uzun sohbet ettiler, müzik dinlediler.


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