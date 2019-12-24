Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı?

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin 3 yılık aşkından ardından 8 ay önce ayrılmıştı. Çiftin yeniden bir araya geldiği, ortak bir dostlarının erken yılbaşı partisine el ele gittikleri iddia edildi. Sosyal medyanın gündemindeki bu söylenti doğru çıkmadı. Serenay Sarıkaya’nın hayatında şu an biri yok. Kerem Bürsin ise bir sosyal medya fenomeni ile 1.5 ay flört etmiş ayrılmıştı.

"Hiçbir zaman unutmayacağım anlar"

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Serenay Sarıkaya son paylaşımı ile dikkat çekmişti. Oyuncu Serenay Sarıkaya, yeşil elbisesi ile dans ederken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşmış ve fotoğraflara "Hiçbir zaman unutmayacağım anlar" notunu düşmüştü.









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