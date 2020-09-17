Magazin Serenay Sarıkaya, kafede senaryo okudu

Serenay Sarıkaya, kafede senaryo okudu

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Serenay Sarıkaya, kafede senaryo okudu

Önceki gün Kuruçeşme'de bir kafede görüntülenen Serenay Sarıkaya tarzıyla dikkat çekti. Ali KESER / POSTA

17 Eylül 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya önceki gün şoförlü aracıyla Kuruçeşme’ye gitti. Bir kafenin üst katında, kendisine ayrılan bölümde tek başına yemek yiyip senaryo okudu. Siyah mini elbisesi ve spor ayakkabıları ile çok havalıydı. Fotoğrafları çekilirken muhabirlere şöyle takıldı: “Üç gündür beni çekiyorsunuz. Her gün sizinleyim. Ne yapacağım ben? Hadi birkaç gün sonra görüşelim.”

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