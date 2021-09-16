Magazin Serenay Sarıkaya paylaştı: Geliyor gelmekte olan

Serenay Sarıkaya paylaştı: Geliyor gelmekte olan

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Serenay Sarıkaya paylaştı: Geliyor gelmekte olan

Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak Fi adlı dizide 'Duru' karakterine hayat veren Sarıkaya, uzun süre ekranlara ara vermişti.

16 Eylül 2021, Perşembe 09:27 Son Güncelleme:
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Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak 'Şahmeran' adlı proje ile hayranlarının karşısına çıkacak olan Sarıkaya, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

'NASIL ÖZLEMİŞİM BELLİ DEĞİL'

Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…" notunu düştü.

Güzel oyuncunun spor tarzı dikkat çekerken; Sarıkaya'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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