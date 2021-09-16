Serenay Sarıkaya paylaştı: Geliyor gelmekte olan

Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak 'Şahmeran' adlı proje ile hayranlarının karşısına çıkacak olan Sarıkaya, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

'NASIL ÖZLEMİŞİM BELLİ DEĞİL'

Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…" notunu düştü.

Güzel oyuncunun spor tarzı dikkat çekerken; Sarıkaya'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.



