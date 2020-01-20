Kerem Bürsin: O konuya girmeyelim
Serenay Sarıkaya ile ilgili sorulan sorular Kerem Bürsin'in keyfini kaçırdı. Gelen bir soru karşısında “Arkadaşlar o konuya girmeyelim” cevabını verdi. Hakan KIRARSLAN/ POSTA
Kerem Bürsin yakın dostu Nilperi Şahinkaya’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla Etiler’deki Scarlet Restaurant’ta buluştu. Mekanın VIP bölümünü kapatan oyuncu, davet edilen müzisyenler eşliğinde 5 saat eğlendi. İkilinin dansı kameralar önünde sokağa taştı.
Keyfi kaçtı
Kerem Bürsin’in keyfi eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili gelen bir soru üzerine kaçtı. Oyuncu “Eski sevgiliniz Serenay Sarıkaya’yı sosyal medyada gizlice takip ediyor musunuz?” şeklindeki soruya “Arkadaşlar o konuya girmeyelim” cevabını verdi.