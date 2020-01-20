Kerem Bürsin: O konuya girmeyelim

Serenay Sarıkaya ile ilgili sorulan sorular Kerem Bürsin'in keyfini kaçırdı. Gelen bir soru karşısında “Arkadaşlar o konuya girmeyelim” cevabını verdi. Hakan KIRARSLAN/ POSTA

20 Ocak 2020, Pazartesi 07:58 Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin: O konuya girmeyelim

Kerem Bürsin yakın dostu Nilperi Şahinkaya’nın da bulunduğu arkadaş grubuyla Etiler’deki Scarlet Restaurant’ta buluştu. Mekanın VIP bölümünü kapatan oyuncu, davet edilen müzisyenler eşliğinde 5 saat eğlendi. İkilinin dansı kameralar önünde sokağa taştı.

Keyfi kaçtı

Kerem Bürsin’in keyfi eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili gelen bir soru üzerine kaçtı. Oyuncu “Eski sevgiliniz Serenay Sarıkaya’yı sosyal medyada gizlice takip ediyor musunuz?” şeklindeki soruya “Arkadaşlar o konuya girmeyelim” cevabını verdi.


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