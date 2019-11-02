Serenay Sarıkaya takipçilerini şaşırttı
Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı
Serenay Sarıkaya Instagram hesabından 'Kulis halleri' notuyla bir fotoğrafını paylaştı.
Sarıkaya'nın ayakkabıları ve bacak boyu takipçilerinin süzgecine takıldı.
İşte güzel oyuncuya takipçilerinden gelen mesajlardan bazıları:
- Bu nasil bir ayak bebek mezarı gibi.
- 100 numara ayak ilk defa görüyorum.
- Bacaklar fırın küreği olarak yarın gelsin ise başlasın.
- Ayağın bedeninden büyük.
- Senin bacağın kadar benim boyum yapmaaa.
- Boy 1.75 bacak boyu 1.80.
- O ayakkabı kaç numara.
- Bacak boyun çoğu kızdan daha uzun haberin olsun.
- Sonradan bacak eklemiş ve onlarda uyuşmamış gibi.
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