Serenay Sarıkaya takipçilerini şaşırttı

Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı

02 Kasım 2019, Cumartesi 00:04
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Serenay Sarıkaya takipçilerini şaşırttı

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından 'Kulis halleri' notuyla bir fotoğrafını paylaştı.

Sarıkaya'nın ayakkabıları ve bacak boyu takipçilerinin süzgecine takıldı.

İşte güzel oyuncuya takipçilerinden gelen mesajlardan bazıları:

- Bu nasil bir ayak bebek mezarı gibi.

- 100 numara ayak ilk defa görüyorum.

- Bacaklar fırın küreği olarak yarın gelsin ise başlasın.

- Ayağın bedeninden büyük.

- Senin bacağın kadar benim boyum yapmaaa.

- Boy 1.75 bacak boyu 1.80.

- O ayakkabı kaç numara.

- Bacak boyun çoğu kızdan daha uzun haberin olsun.

- Sonradan bacak eklemiş ve onlarda uyuşmamış gibi.


Haberin fotoğrafları için tıklayınDavete Serenay Sarıkaya damgası

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