Serenay Sarıkaya terlikleri ile tarz yaratma rehberi

Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yakalanan oyuncu Serenay Sarıkaya, ayağındaki ev terlikleri havasındaki Louis Vuitton marka slippers ile dikkat çekmişti. İnternet satış fiyatı 7 bin Türk lirası olan terlikler ile Serenay Sarıkaya, her zamanki zarif görüntüsünden farklı bir kombinle karşımıza çıkmıştı.

Terliklere yakından bir göz atacak olursak eğer, Louis Vuitton'un 2019 kreasyonundan olan terlikler, üzerinde markanın ikonik sembollerini taşıyor. Seriye Monogram adını veren marka, terlikleri 2 farklı renkte piyasaya sürdü. Bunlardan biri pembe diğeri ise Louis Vuitton ile özdeşleşen taba rengi.









Peki Louis Vuitton marka terlikler sadece ev için mi, yoksa onları dışarıda da giymenin yolları var mı? Evet var! Ancak çok kısıtlı seçeneklerle. Şimdi Louis Vuitton terliklerini kombinleme yöntemlerine bakalım.

Eşofmanla kombinleyin

Öncelikle bir terliğe 7 bin lira verecekseniz, onu sadece evde giymeyi denemeyin! Hollywood yıldızları da dahil, pek çok ünlünün Louis Vuitton terliklerini dışarıda giydiğini gördük.

Bunlardan biri de Game Of Thrones oyuncusu Sophie Turner'dı. Sophie Turner, terlikleri eşofman altına giymeyi tercih etmişti. Otelden bu kombinle çıkmayı tercih eden Sophie Turner, hem rahat hem de şıktı.

Kot pantolon tercih edin

Eşofman giymek istemiyorsanız yapacağınız en iyi tercih kot pantolondan yana olacaktır. Mom jean ya da bol bir kot pantolon ile Louis Vuitton terliklerinizi gündelik hayata uydurabilirsiniz.









Kot pantolonun üzerine giyeceğiniz rahat bir tişört ile terlikleri kombinleyebilirsiniz. Daha maskülen bir görünüm sergilemek istiyorsanız da, geniş, düz bir gömlek giyebilirsiniz.

Kıyafetlerinizde ne kadar az desen olursa, terliklerinizin göz önünde olması o kadar mümkün olacaktır.

Bu terliklerle nerelere gidebilirsiniz?

Şık bir lokanta veya önemli bir davete bu terliklerle gitmeniz mümkün değil. Louis Vuitton terliklerini giyebileceğiniz ortamlar, alışveriş merkezleri, yakın arkadaş buluşmaları, kuaför, güzellik merkezi gibi rahat etmeniz gereken yerlerdir.

Her ne kadar marka ve pahalı olsa da, uygun olmayan ortamlarda giymemeye özen göstermeniz gerek.

Posta.com.tr



