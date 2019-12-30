Serenay Sarıkaya yeni pozlarıyla yürek hoplattı

Uzun bir süre aşk yaşadığı Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar... Paylaştığı fotoğrafa “Ready for 2020” notunu düşen Sarıkaya çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Kerem Bürsin ile barıştı iddiası?

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı köpekler, eski aşkı Kerem Bürsin'in. 2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3.5 yıllık ilişkilerini, “Heyecanımızı kaybettik” diyerek nisan ayında sonlandırmıştı. Biten ilişkinin ardından ikilinin defalarca barıştıkları iddia edilmiş ancak bu iddialar hep yalanlanmıştı.