Serenay Sarıkaya yine çok konuşuldu

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ve son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen Serenay Sarıkaya mavi elbisesiyle paylaştığı pozu takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Saç modeli ile de dikkat çeken Sarıkaya'ya takipçilerinden gelen bazı yorumlar:

- Yüksek gerilim tabelası cok yerinde olmuş.

- Çok güzel olmuş.

- Çok güzelsin çok.

- Serenay güzeller güzeli seni çokkkk seviyorum.

- Tanrının kadını yarattığının kanıtı olabilirsin.

İlk kez görüntülendiler

Aşkları ile magazin dünyasına bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntülenmişlerdi. Yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirmişlerdi.

Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya'yı istemedi

Rol aldığı yapımlardaki performansıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, Takvim gazetesinin haberine göre; dünyaca ünlü bir dizi ile film platformundan teklif aldı. Çağatay Ulusoy'a bu projedeki partnerinin Serenay Sarıkaya olacağı söylendi. İddialara göre; 29 yaşındaki oyuncu, Sarıkaya’yla birlikte kamera karşısına geçmeyi kesin bir dille reddetti.