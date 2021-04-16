Bir dönem Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın, kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çıkan bu iddiaların ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Sarıkaya'dan açıklama geldi.

"SADECE ARKADAŞIZ"

İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi. Sarıkaya, olay yaratan bu iddiaları yalanladı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu şu ifadeleri kullandı, “Doktor randevusuna geldim, biz sadece arkadaşız” ifadelerini kullandı.



