Magazin Serenay Sarıkaya'dan aşk açıklaması

Serenay Sarıkaya'dan aşk açıklaması

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Serenay Sarıkaya'dan aşk açıklaması

Doktor randevusundan çıkan Serenay Sarıkaya, isminin aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Haldun Demirhisar ile sadece arkadaş olduğunu belirtti.

16 Nisan 2021, Cuma 11:32 Son Güncelleme:
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Bir dönem Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın, kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çıkan bu iddiaların ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Sarıkaya'dan açıklama geldi.

"SADECE ARKADAŞIZ"

İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi. Sarıkaya, olay yaratan bu iddiaları yalanladı. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu şu ifadeleri kullandı, “Doktor randevusuna geldim, biz sadece arkadaşız” ifadelerini kullandı.


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