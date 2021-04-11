Serenay Sarıkaya'nın, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi üzerine haklarında çıkan aşk dedikodularına oyuncudan yanıt gecikmedi.

Güzel oyuncu, Instagram üzerinden açıklama yaptı:

"Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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