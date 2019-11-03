'Söylemezsem Olmaz' programında Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasında ilişki olduğunu ve Cem Yılmaz'la Defne Samyeli'nin bu ilişki nedeniyle ayrıldığını söyleyen Ece Erken-Bircan Bali ikilisi, 100 bin liralık davayla karşı karşıya.





Serenay Sarıkaya, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede hakkında yalan haber yapıldığını söyleyerek tazminat istedi.





Sarıkaya'nın avukatı İsmail Filiz'in dilekçesi şöyle "Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ilişkisini bitirmemiş, Yılmaz ile de hiçbir ilişkisi olmamıştır. Yayınların durdurulmasını ve davalıların 100 bin lira manevi tazminat ödemesini talep ediyoruz"