Serenay Sarıkaya'dan Hollywood yıldızlarına yakın takip
Serenay Sarıkaya bu yaz tarzını değiştirdi./Müge Dağıstanlı
26 Ağustos 2020, Çarşamba 08:00 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya, Hollywood yıldızlarının Amerika- Malibu sahillerinde başlattığı bir modayı yakından takip etti. Sevgilisi Cem Yılmaz’ın teknesinde bikini üstü gömleklerle objektiflere yansıdı.
Pareo yerine tercih edilen desenli, çiçekli gömlekleri ilk kullanan isim ise dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber’ın eşi, model Hailey Baldwin.
Hailey Baldwin'in üzerindekilerin fiyatı:
Gömlek: 4 bin 500 TL
Bikini: 7 bin 300 TL
Serenay Sarıkaya'nın üzerindekilerin fiyatı:
Gömlek: 3 bin TL
Bikini: 1.700 TL
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