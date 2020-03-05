Serenay Sarıkaya’dan mesaj var

Magazin basınından köşe bucak kaçan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti bugün ilk kez Levent'teki evinin önünde görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan usta komedyen, Zorlu Center'da sergileyeceği oyununa gitti.

Oyun sonunda buluşan ve magazin basınından köşe bucak kaçan ünlü çift, Zorlu Center'ın mal kabul bölümünden AVM'den çıkış yaptı.

Cem Yılmaz Levent’teki villasına giderken, sevgilisi Serenay Sarıkaya ise Etiler’deki evinin yolunu tuttu. 28 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günlerde Levent’teki evine bıraktığı 46 yaşındaki komedyenin, sevgilisine, “Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak” dediği duyulmuştu.

Sweatshirt’ündeki ingilizce yazı dikkat çekti

Serenay Sarıkaya, dün akşam bir mekanda annesi Ümran Seyhan'ın doğum gününü kutladı. Çıkışta yüzü gülen Sarıkaya, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Serenay Sarıkaya, "Anneciğimin doğum gününü kutladık, baş başa zaman geçirdik" dedi.

Gazetecilerin, "Cem Yılmaz ile sizi yan yana görebilecek miyiz?" sorusuna Sarıkaya "İnşallah, çok teşekkür ediyorum" ifadeleriyle geçiştirdi.Oyuncu, daha sonra aracına binerek mekandan ayrıldı.

Serenay Sarıkaya’nın Sweatshirt’ündeki ingilizce yazı dikkat çekti: Yaktığım köprüler yolumu aydınlatsın.

#Olayıngeçmişi

Cem Yılmaz ile 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli’nin ilişkisi geçen kasım ayında bitti. Çünkü Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’ya aşık oldu.

Sevgililer 3 hafta önce Yunanistan’ın başkenti Atina’da görüntülenince inkar ettikleri ilişkileri de ortaya çıktı.

Defne Samyeli “Konduramadım, ama ne yazık ki doğruymuş. Her şeyi magazin basınından öğrendim” diyerek ihanete uğradığını açıkça dile getirdi.

Cem Yılmaz konuşmak yerine eski sevgilisini takibi bıraktı, fotoğraflarını sildi.

Serenay Sarıkaya ise “Her şey gördüğünüz gibi” sözleriyle aşkı onayladı.





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